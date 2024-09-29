التيار الوطني الحر في أستراليا يطالب حكومتها بالعمل الفوري لوقف الإعتداءات

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حضرة رئيس مجلس الوزراء السيد انطوني البانيزي، وحضرة وزيرة الخارجية السيدة بيني وونغ،

‎يطالب التيار الوطني الحر- استراليا الحكومة الاسترالية بالعمل مع الشركاء الدوليين للوصول الى وقف فوري للاعتداءات الاسرائيلية.

‎فقد أدّت الحرب إلى دمار كبير في لبنان. العديد من القرى والمنازل اللبنانية قد دُمّرت، والمئات قد قُتلوا، والآلاف قد جُرحوا، ونزح مئات الآلاف.

‎إن المدنيين اللبنانيين هم أكثر من يعاني جرّاء هذا النزاع.

‎قد أصبح واضحاً أن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل عبء مئات الآلاف من النازحين السوريين. وبما أن الوضع في سوريا هو اكثر استقراراً من لبنان، فقد أصبح من غير المبرّر ان يبقى النازحون السوريون في لبنان. يجب على المجتمع الدولي ان يفعل كل ما يلزم للعمل على عودتهم الى سوريا، وتوجيه اي دعم انساني باتجاه الشعب اللبناني.

‎مع الاحترام .

‎التيار الوطني الحر - استراليا