Bassil llora a Nasrallah, el "resistente y honorable": Para promover la unidad, elegir un presidente y detener la guerra

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, en un discurso directo, lamentó la muerte del Secretario General de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, describiéndolo como resistente, honorable y «la montaña de la paciencia», y ofreció las condolencias a Hezbollah, a su familia y a todos los libaneses que lloraron su ausencia en el Líbano y en el mundo, señalando que "la pérdida es grande para todos nosotros y mucho más grande en nuestros corazones", subrayando que "frente al enemigo israelí, no hay más remedio que estar los unos con los otros".

Bassil señaló que "estamos en momentos en los que debemos superar la razón", señalando que "los momentos son difíciles no para un partido o una secta, sino para todos nosotros", y subrayó que "frente al enemigo israelí, no hay más remedio que estar los unos con los otros como libaneses".

"Nuestra patria está en peligro y nuestro pueblo sufre los crímenes israelíes", añadió, subrayando que "nuestra salvación es nuestra unidad y nuestra solidaridad humanitaria y nacional debe estar por encima de cualquier disputa política, y éste es un llamamiento a proteger la unidad nacional para preservar la paz y la seguridad internas". Dijo "Existe un gran temor a las luchas internas y a la creación de problemas sectarios e internos, por lo que me comuniqué con las autoridades espirituales, políticas y de seguridad, y desde aquí se requiere la concienciación y el sosiego de las almas".

Bassil hizo hincapié en la necesidad de desplegar fuerzas de seguridad para evitar fricciones, y señaló que "no hay vencedores ni vencidos": "Todos somos vencidos o victoriosos juntos y no hay desplazado y anfitrión, todos somos huéspedes unos de otros cuando nos necesitamos".

Bassil también hizo hincapié en la necesidad de detener la guerra y las pérdidas, explicando: "Esta no es una posición nueva por nuestra parte, enviamos cartas escritas interna y externamente el 8 de abril para exigir una resolución internacional de alto el fuego y la aplicación de la Resolución 1701, por lo que estableceremos contactos con los países implicados y sus embajadas para presionar a Israel para que detenga la agresión contra Líbano porque no es admisible que el Líbano pierda y vuelva a ser ocupado por Israel porque volverá para expulsarlo de nuevo."

Bassil pidió la elección de un presidente y la formación de un gobierno de salvación nacional porque el Líbano no puede hacer frente a la agresión ni negociar sin un presidente, ni la resistencia puede ganar sin el Estado, subrayando que "éste no es un momento de victoria de nadie sobre otro ni de derrota de ninguno de los libaneses, sino un momento para ponerse de acuerdo sobre un presidente."

Subrayó "No aceptamos la imposición de ningún presidente a nadie, y está prohibido aislar o intimidar a cualquier componente libanés, y seremos un árbitro a su lado", considerando que "estas necesidades sólo pueden lograrse con la participación de todos los libaneses y cada uno está llamado a asumir sus responsabilidades frente a su pueblo". Dijo: "Nos reunimos temprano y distribuimos contactos a todas las fuerzas parlamentarias, autoridades y embajadas para ayudarnos todos a evitar lo peor y lo más peligroso y avanzar hacia una solución salvífica".

Bassil se dirigió al primer ministro provisional, Najib Mikati, y le pidió que uniera a todos los libaneses con la declaración del gobierno de hoy, lejos de cualquier medida polémica, y que él y el gobierno dieran instrucciones a las fuerzas militares y de seguridad para mantener la calma e impedir cualquier acto de sabotaje o sedición: "Esto permite a los ministros que boicotean por razones constitucionales, si deciden hacerlo, participar en esta circunstancia excepcional sin que se registre ninguna violación de la carta o práctica constitucional, y participar así con el único propósito de impedir la sedición que quieren los israelíes."

Bassil también pidió al presidente del Parlamento, Nabih Berri, que convoque consultas parlamentarias de duración limitada para acordar un presidente de la República que una y proteja a todos los libaneses y restablezca el prestigio del Estado, y que se dirija a una sesión electoral abierta que sólo concluirá con la elección de un Presidente para el Líbano.

Para concluir, Bassil se dirigió a los libaneses y a las dos corrientes diciendo: "Sed fieles a vuestros campos y a vuestra historia y actuad desde vuestra única y gran fe, el Líbano 10452 kilómetros cuadrados de los que no cedemos ni un centímetro", "Cada desplazado, herido y mártir es "de nosotros y entre nosotros, así que abrid vuestros corazones y vuestros hogares y abrazad a vuestros hermanos, y esta unidad nos salva hoy", concluyendo: "Que Dios proteja al Líbano".