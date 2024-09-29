المقاومة: ارتقاء 4 شهداء من كشافة الرسالة الاسلامية

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أصدرت "المقاومة الاسلامية" بيانا جاء فيه: "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ جمعية كشافة الرسالة الإسلامية إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهداء الرساليين :



المسعف الرسالي الشهيد علي رضا جولاني

المسعف الرسالي الشهيد حسام رضا جولاني

المسعف الرسالي الشهيد ضياء محمد سعيد فقيه

المسعف الرسالي الشهيد محمد شيخ عمر

من بلدة طيردبا

استشهدوا بتاريخ ٢٩ أيلول ٢٠٢٤ أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والانساني دفاعا عن لبنان والجنوب

إن جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تعاهد الشهداء وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".

وأمل الكشاف بعودة الإمام القائد ورفيقيه.