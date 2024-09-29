المزيد من الغارات على قرى قضاء النبطية وسقوط شهداء

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، أن إسرائيل شنت المزيد من الغارات الجوية الليلة الماضية على عنقون، فارتقى 3 مقاومين، وهم، مصطفى عتمي وبسام عبود ومحمد جمول نعتهم حركة "أمل" .

وتركزت الغارات على كسار زعتر في النبطية، زبدين الشرقية، جبشيت، كفرشوبا، المنصوري، بيت ليف، صربين، كفركلا، كفرحتى، عين قانا، كفرملكي، السكسكية، اللوبيا، بلاط، الغازية، الخيام ودبين وترافقت مع تحليق مكثف للمسيرات الصهيونية فوق إقليم التفاح والنبطية.

واغارت الطائرات المعادية على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في حومين الفوقا، ما أدى لارتقاء شهداء كما اغارت على جبشيت، حيث ارتقى 3 شهداء، زوطر الشرقية كفرجزز الدوير يحمر الشقيف ارنون.

وصباح اليوم اغارت الطائرات على انصارية عيتا الشعب المحمودية العيشية البيسارية وتلال ومرتفعات إقليم التفاح وعربصاليم بيت ليف القنطرة علمان بيت ياحون مركبا الخرايب الزرارية وبنت جبيل، حيث ارتكب الاحتلال مجزرة وارتقاء الطفل محمد سعد ليلتحق بامه وابيه وشقيقه وشقيقته، هذا وتوفي الجريح حسين محمد ترحيني من عبا الذي كان قد أصيب الاثنين حيث استشهدت زوجة أخيه وولديه.

واغار الطيران المعادي على بلدة عبا على الطريق العام جانب تعاونية التوفير وباتوليه .