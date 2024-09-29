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اغتيال نصرالله يفجّر المرحلة.. جنون ما بعده جنون!

29
SEPTEMBER
2024
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أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله شهيداً ينضم إلى القافلة الطويلة من الشهداء الذين قضوا على طريق فلسطين. وباستشهاد نصرالله يُقبل لبنان في ظروفه ووقائعه المضافة الى المعطيات الإقليمية والدولية على مرحلة أشد خطورة مفتوحة على تداعيات كبرى محتملة.

فما يقوم به العدو الإسرائيلي من جرائم حرب يضع لبنان والمنطقة بأسرها أمام إحتمالات أكثر قتامة وخطورة، وجريمة الاغتيال ليست إلا مؤشراً إضافياً على تفلت إسرائيل من كل القيود نحو جنون ما بعده جنون، وستكون له أسوأ العواقب إن لم يتحسس المجتمع الدولي خطورة العقلية الإجرامية لحكومة العدو ورئيسها بنيامين نتنياهو على الأمن الإقليمي إن لم يكن الدولي. وقد أجمعت معظم المواقف مما حدث ويحدث على مدى القلق من العواقب التي قد تترتب على هذا الإغتيال الذي يشكل مفصلا في مسار الصراع مع العدو.

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