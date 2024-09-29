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تورط اميركي كبير..؟

29
SEPTEMBER
2024
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وفقا للتقارير التي اوردتها الوكالات وبحسب ما نشرت صحيفة الديار فان ما احدثه العدوان الاسرائيلي الهمجي واستشهاد السيد نصرالله وما يمثله فان ارتدادات هذا الزلزال ستكون كبيرة على مستوى المنطقة، لا سيما ان الحديث الذي كثر قبل العدوان الاخير عن حل دبلوماسي ووقف نار مؤقت انكشف زيفه بعد هذا الاستهداف الخطير بغطاء اميركي كامل.

ورغم محاولة الادارة الاميركية من الرئيس بايدن ووزيري الدفاع والخارجية التنصل من مسؤولية ما جرى ويجري، فان الوقائع والشواهد تؤكد التورط الاميركي الكبير في هذا العدوان من خلال تزويد العدو بمزيد من القنابل الفتاكة والسلاح والمعلومات الاستخبارية.

وفي هذا السياق ذكر موقع اكسيوس الاميركي نقلا عن مسؤول اميركي قوله «نحن لم نوقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع اسرائيل».

ونقل الاعلام الرسمي الايراني عن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان «ان اميركا لا يمكنها انكار التواطؤ في مقتل السيد نصرالله».

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