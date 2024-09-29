عناوين الصحف ليوم الأحد 29 أيلول 2024

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النهار: إنّه وقت الوحدة… الوحدة فقط



الديار: سيد المقاومة شهيداً



الأنباء الكويتية: الجيش الإسرائيلي يتبنى تصفية نصرالله و«معظم» قادة الحزب.. الحرس الثوري يؤكد مقتل مسؤول لبنان في فيلق القدس

الضربات الإسرائيلية تشتد في لبنان.. وحزب الله ينعى أمينه العام



الشرق الأوسط السعودية: بايدن يعدّ مقتل نصر الله «عدالة لضحاياه»

آرون ميللر لـ «الشرق الأوسط»: نتنياهو يستغل فرصة انتخابات أميركا



الوطن السورية: الإرهاب الإسرائيلي يطول الأمين العام لحزب اللـه بعد حياة حافلة بالنضال والجهاد دفاعاً عن لبنان و فلسطين … نصر اللـه شهيداً عظيماً على طريق القدس