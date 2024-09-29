الغارات "الإسرائيلية" لم تتوقف

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الأنباء الكويتية: عاشت البلاد بلبلة أمس، على وقع غارات جوية من الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق لبنانية، وتركزت خصوصا في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، فضلا عن ضربات متفرقة في مناطق في الجبل، كما حصل صباحا بين بحمدون وتلة شانيه (في عاليه)، وفي جرود فقرا بكسروان.

ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق لبنانية أخرى، بمزيد من الغارات. وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية من جهتها عن «سقوط جرحى» في الغارة التي «استهدفت مبنى على طريق صيدا القديمة في مار مخايل» في الضاحية الجنوبية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن «سلاح الجو نفذ عمليتي اغتيال» جديدتين في بيروت.