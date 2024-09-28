التوم معزياً بالسيد نصرالله: للعمل على انتخاب رئيس وإحياء المؤسسات

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قدّم النائب سامر التوم في بيان، "تعازيه الحارة لعائلة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومحبيه في لبنان وخارجه".

وقال في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "هذه العمليات تخطط لها إسرائيل منذ زمن بعيد، بحيث تدرس إمكانيات الحرب المستقبلية مع حزب الله، منتظرةً ساعة الصفر للتصعيد مع لبنان".

وشدّد على "أهمية الوحدة الوطنية كأحد الأسس الرئيسية لمواجهة العدو الإسرائيلي"، معبراً عن "القلق من المرحلة المقبلة الضبابية". وذكر بأنّ "المقاومة لا تخلو من الكفاءات، وهي جاهزة لمواجهة التحديات مهما كانت كبيرة، وهي ستظل حاضرة لمحاربة إسرائيل".

وحذر من "إمكانية حدوث فتنة في أي لحظة، نظراً لوجود قوى تسعى لاستغلال الوضع"، داعيًا إلى أن "تكون الوحدة الوطنية هي الأساس في هذه المرحلة"، ومشدداً على "ضرورة إعادة إحياء المؤسسات السياسية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة".

وخلص إلى أنّ "جميع المكونات اللبنانية يجب أن تعمل على عدم ربط رئاسة الجمهورية بأي أجندات خارجية، وإلى أنّ تسهيل انتخاب الرئيس يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن"