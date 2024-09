Le président Michel Aoun : Avec le martyre de Nasrallah, le Liban perd un leader honnête et distingué

A + A -

Le président Michel Aoun a noté, via son compte privé sur la plateforme "X", qu'avec le décès en martyr du secrétaire général du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, le Liban perd un leader distingué et sincère qui a conduit la résistance nationale sur les chemins de la victoire et de la libération ; il était fidèle à sa promesse et loyal envers son peuple qui lui rendait son amour, sa confiance et son engagement.

Si la main de l'ennemi l'emporte alors qu'il est en mi-chemin de son parcours national , il rencontrera son Seigneur rassuré de ce qu'il a accompli pendant des années de lutte et de résistance jusqu'à ce qu'il transmette le flambeau à des jeunes qui n'ont jamais épargné leur sang pour défendre leur terre.

Bien qu'à titre personnel, je regrette un honorable ami avec lequel j'ai pris de nombreuses positions dans l'intérêt du Liban et de son peuple, je crois que les dangers auxquels notre pays est confronté en raison de la permanente agression israélienne nous obligent à nous élever au plus haut niveau de solidarité nationale qui protège et fortifie notre unité, car c'est là le véritable salut.

Que Dieu accorde au grand martyr le repos éternel, et condoléances à sa famille, à la Résistance, à tous ses proches et à tout le Liban.