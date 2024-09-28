دريان عزى بنصر الله: علينا الا ننجر الى الفتنة والتصدي لها بكل قوانا لحماية وطننا من المتربصين بنا شرا

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في فلسطين ولبنان"، وتقدم من عائلته واللبنانيين بالتعازي، وقال في بيان:

"يمر لبنان في ظروف صعبة ودقيقة تستدعي من جميع اللبنانيين الحكمة والوعي والوحدة فيما بينهم لمواجهة الاخطار المحدقة بهم من قبل العدو الصهيوني".

اضاف: "التعاون والتضامن بين كل المكونات اللبنانية هو واجب ديني ووطني واخلاقي وانساني، علينا الا ننجر الى الفتنة والتصدي لها بكل قوانا السياسية والدينية لحماية وطننا من المتربصين بنا شرا".

وختم: "نقول للنازحين من قراهم وبلداتهم اصبروا وصابروا، نشعر بمعاناتكم وآلامكم، انتم بين اهلنا وفي قلوبنا ووجداننا وضميرنا ومطلوب من الدولة الحاضنة للجميع مزيدا من تقديم الخدمات لتلبية حاجاتكم وتأمين كل الوسائل المتاحة لحين عودتكم إلى دياركم".