شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعى السيد نصرالله: بكت القلوب

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نعى سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بكلمة قال فيها:

باستشهاد سماحة السيد نصرالله بكت القلوب وتحسّرت على القائد العربي الإسلامي الذي أعطى العرب درسًا في البطولة والإقدام. نذكرك أيها السيّد بألم عميق يا سيّد الجماهير ويا رافع رأس الأمّة. ليتنا نحظى بأمثالك في هذا الظرف العصيب وكلّنا أمل بمدرستك المقاومة الّتي تردد كما رددت: هيهات منّا الذلّة. تحية لك ولرفاقك المقاومين أينما حللتم وتعازينا للعائلة الكريمة وللحزب بجميع مجاهديه. سيخلّدك التاريخ وستبقى مثالًا للمجاهدين وبك يحتذى.

إنا لله وإنا إليه راجعون.