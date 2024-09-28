"كُلُّ الكلام لا يكفي للتعبير"... جميل السيد: كُلُّ الرثاء لا يُطفئُ ألماً ولا يداوي جُرحاً

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

سماحة السيّد شهيداً…

كُلُّ الكلام لا يكفي للتعبير،

وكُلُّ الرثاء لا يُطفئُ ألماً ولا يداوي جُرحاً…

حسبُنا عزاءً إنه إختارَ بنفسه طريق شهادته راضياً ومُحتسباً إبتغاءَ مرضاة الله في معارك الحق والعدالة والإنسانية من تحرير لبنان إلى نُصرة شعب فلسطين وقُدْسِها…

هي دماء سماحة السيّد ومن سبقه مِنَ الشهداء الأبرار، كبارهم وصغارهم، تسري في شرايين قضايا الحقّ فتبقيها حيّة…

ولا تحسبَنَّ الذينَ قُتِلوا في سبيلِ اللهِ أمواتاً…

بل أحياءٌ ولكنْ لا تشعُرُون…

وإنّا للهِ وإنّا إليهِ راجعُون…