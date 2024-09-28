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قرار لوزير التربية يتعلق بالتعليم في المدارس والجامعات

28
SEPTEMBER
2024
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تعليق الأنشطة التدريسية في الجامعة اللبنانية، وفي المؤسسات الجامعية الخاصة لمدة أسبوع واحد ابتداءَ من يوم الإثنين الواقع فيه 30/9/2024، حتى مساء الأحد في ٦/١٠/٢٠٢٤ ، على أن تستمر الأعمال الإدارية واللوجستية فيها، باستثناء المراكز الجامعية التي تستدعي الأحداث العسكرية التوقف التام عن العمل فيها، وذلك بناء على تقدير يعود التقرير بشأنه إلى إدارة المؤسسة، وعلى أن يستمر العمل في المرافق والمراكز الطبية والصيدلانية والصحية وفي الاختصاصات المرتبطة بها وفي غيرها من المراكز التي تستدعي طبيعتها ومهامها الاستمرار بممارسة أنشطتها. ودعا وزير التربية والتعليم العالي الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة إلى إجراء ما يلزم من مسوحات ودراسات تتيح التعرف عن كثب إلى واقع النزوح لدى الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي من أجل وضع الخطط المناسبة لضمان استمرار انخراطهم في العملية التعليمية، وإلى اتخاذ الترتيبات التي تفرضها المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان، وبخاصة واقع النزوح، وإمكان وصول جميع الطلاب إلى مصادر التعليم والتعلم، لجهة إمكان السير بتنويع مسارات وأنواع التعليم على النحو الذي يؤمن سير العام الجامعي 2024-2025 وإنجازه في حدود روزنامته المعتادة وضمن أفضل الظروف الممكنة. وذكر الوزير الحلبي بأن تعليق الدروس حتى التاريخ المذكور نافذ في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة.

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