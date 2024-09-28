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وزارة السياحة وجهت تعميما للمؤسات السياحية الخاضعة لرقابتها

28
SEPTEMBER
2024
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اشارت وزارة السياحة في تعميم اصدرته رقم 25 موجه للمؤسات السياحية الخاضعة لرقابة الوزارة ( فنادق وبيوت ضيافة)، الى انه "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها وطننا العزيز، تتوجه وزارة السياحة بالشكر والامتنان للمؤسسات السياحية التي تثبت التزامها الوطني من خلال حسن استقبال المواطنين اللبنانيين الذين اضطروا لترك منازلهم الى مناطق آمنة خلال هذه الفترة الاستثنائية، وتقديم الرعاية لهم في هذه الأوقات الحرجة".

كما اعربت الوزارة عن تقديرها العميق للمؤسسات التي خصصت منشآتها وخدماتها دون مقابل، مجسدة أسمى معاني الوحدة الوطنية. ضمن هذا الإطار، وفي خطوة إستباقية، وبهدف التعاون بين كافة الوزارات والهيئات والسلطات المحلية، يُطلب من جميع المؤسسات السياحية في كافة المناطق تعبئة الإستمارة التي أعدتها وزارة السياحة خاصة للمواطنين اللبنانيين المنتقلين الى مناطق آمنة خلال فترة يومين من تاريخ التعميم الذي تجدونه على الرابط التالي: https://forms.office.com/r/ZkVJMvPWAe

وتابع البيان ترسل مجددا إستمارة محدثة في حال تم التعديل في المعلومات المزودة في أي إستمارة سبق للمؤسسة أن أرسلتها. ختاما وفي هذه الايام العصيبة من تاريخ لبنان، نبقى على ثقة بأن تضافر جهودكم وجهود كافة اللبنانيين سيعزز مناعة الوطن ويُبقيه قوياً أمام التحديات، آملين أن تتكلل هذه الجهود بتجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام وأمان واستقرار، وأن يظل لبنان موحداً ومحصناً بقيم التضامن والأخوة بوجه اي اعتداء" .

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