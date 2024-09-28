الخارجية الإيرانية في نعي السيد نصرالله: المسار المجيد لقائد المقاومة سيستمر

A + A -

لدى وفاة السيد حسن نصرالله، أمين عام حزب الله، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً تنعي فيه رحيله مؤكدةً على استمرارية نهجه ومسيرته في قيادة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي البيان، شددت الخارجية الإيرانية على أن "المسار المجيد" الذي قاده نصرالله في المقاومة سيتواصل، معبرة عن إيمانها العميق بأن هذا النهج سيؤدي في النهاية إلى تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في تحرير القدس من الاحتلال.

وأضافت الخارجية أن نصرالله كان رمزاً للصمود والتحدي في وجه القوى الظالمة، وأن رحيله لن يضعف المقاومة بل سيزيدها إصراراً على تحقيق أهدافها. كما دعت الشعوب الإسلامية والعربية إلى التكاتف والوحدة في مواجهة التحديات التي تهدد المنطقة، مؤكدة أن إيران ستبقى داعمة للمقاومة في مسيرتها نحو الحرية والعدالة.

ختم البيان بالتأكيد على أن القدس ستظل الهدف الأسمى، وأن هذا "المسار المجيد" الذي سار عليه نصرالله سيستمر حتى تحقيق النصر النهائي.