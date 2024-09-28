الجماعة الإسلامية تدعو إلى رص الصفوف

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اعتبرت الجماعة الإسلامية ان "الغارات على الضاحية إبادة جماعية بحقّ المدنيين" وقالت في بيان: "دأب العدو الصهبوني على ارتكاب المجازر بحقّ المدنيين العزّل دون أيّ اعتبار لقيم إنسانية أو مواثيق وقوانين دولية أو ضوابط أخلاقية، وقد كانت آخر مجازره استهداف الأبنية السكنية المأهولة بالسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت بأطنان من المتفجرات أحالت تلك الأبنية إلى ركام فوق رؤوس ساكنيها وبينهم الأطفال والنساء والشيوخ، ناهيك عن طرد آخرين من منازلهم ليلاً والتهديد باستهدافها بغارات الطائرات بذرائع واهية ومن ثم تنفيذ التهديد وقصف تلك المنازل".

وأشارت الى ان "حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها العدو الصهيوني ضد السكان المدنيين هدفها الأساسي الضغط على المقاومة لدفعها من أجل رفع راية الاستسلام، وفرض شروطه على لبنان محاولاً بذلك التعويض عن فضيحته في غزة".

وختمت الجماعة، مشيدة ب"تضامن الشعب اللبناني إنسانياً من خلال احتضان النازحين"، داعية الى "رصّ الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة وإدراك أنّ الجميع هدف لهذا الاحتلال