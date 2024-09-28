المزيد من الشهداء والجرحى في القصف على قرى قضاء النبطية

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، أن الة القتل الإسرائيلية واصلت استهداف المناطق الجنوبية. وفي هذا الاطار اغارت الطائرات المعادية على اطراف الصرفند وعلى مبنى سكني في كفرحتى وسقط شهداء وجرحى للهيئة الصحية الإسلامية خلال غارة على مركزهم في الطيبة – ديرسريان.

وطالت الغارات كفرصير، مركبا، ديرسريان، كفركلا، الناقورة، عنقون، مجدل زون، قبريخا ويارون واستشهدت بالغارات على النبطية الفوقا منى شمس الدين وعلي بلوط في عرب الجل، واطراف زوطر وكفرجوز وتول ميفذون الشرقية وكفرا وبلدة عربصاليم ومجرى نهر الليطاني، حبوش، كفرتبنيت، والزرارية.

وسقط المسعف الرسالي جواد هلال عواضة في البابلية، وخليل فرحات في يحمر ومحمد احمد عباس.

واستهدفت الغارات الريحان وتلال ومرتفعات إقليم التفاح ويحمر الشقيف والعيشية وكفرجوز رشاف ميفذون واستشهدت رباب حسن جزيني في الخرايب.