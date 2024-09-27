في ضوء التطورات الخطيرة باسيل أجرى سلسلة اتصالات مع القيادات السياسية والدينية: لتعزيز التضامن في هذه الظروف الصعبة

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صدر عن التيار الوطني الحر البيان التالي:

في ضوء التطورات الخطيرة والعدوان الاسرائيلي الأخير في الضاحية الجنوبية، أجرى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي وقيادة حزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.

وشدّد باسيل في اتصالاته على ضرورة التشاور وجمع الكلمة وتعزيز التضامن في هذه الظروف الصعبة، كما على مسؤولية الدولة بالامساك بزمام الأمور ووجوب انتشار القوى الأمنية لحفظ الأمن الداخلي ومنع كل ما من شأنه أن يتسبب بأي إشكال بين الناس، فضلًا عن دعم احتياجات النازحين اللبنانيين بسبب العدوان الاسرائيلي.

ووضعَ رئيس التيار نفسه بالتصرّف للقيام بكل ما يلزم بأي وقت للحفاظ على الهدوء والوحدة الوطنية.