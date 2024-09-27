ميقاتي: العدو الاسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية

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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الموجود في نيويورك، المعلومات المتوافرة عن سلسلة الغارات التي شنها العدو الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على المعلومات المتوافرة عن هذا العدوان. كما اجرى اتصالا بمنسق "اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات" الوزير ناصر ياسين واعطاه توجيهاته لاستنفار كل الاجهزة المعنية لا سيما في ضوء المعلومات التي تشير الى وقوع اعداد كبيرة من الضحايا نتيجة هذا العدوان". واكد رئيس الحكومة " ان العدوان الجديد يثبت ان العدو الاسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف اطلاق النار مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في ردع هذا العدو ووقف طغيانه وحرب الابادة التي يشنها على لبنان.