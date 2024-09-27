مبادرة إنسانية لأمل أبو زيد في جزين

A + A -

في إطار الجهود الإنسانية لدعم الأطفال اللبنانيين النازحين، وبتكليف من النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد، قام طبيب الأطفال الدكتور إلياس رحيّم بمعاينة وفحص صحة الأطفال اللبنانيين النازحين في منطقة جزين.

وتأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها النازحون، حيث تهدف إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال الذين تأثروا بالأحداث الراهنة.

شهدت منطقة جزين توافد العديد من العائلات النازحة، مما زاد من الحاجة إلى خدمات طبية متخصصة. قام الدكتور إلياس رحيّم بزيارة ميدانية إلى العائلات النازحة، حيث أجرى فحوصات طبية شاملة للأطفال، مع التركيز على صحة النمو والتغذية.

تمت معاينة ٧٧ طفلاً، منهم ٣١ في المدرسة الثانوية، ٢٩ في المدرسة الابتدائية، و١٧ في المدرسة التكميلية. و تعتبر هذه المبادرة جزءاً من جهود أوسع تهدف إلى تقديم الدعم الصحي والنفسي للأطفال، لضمان عدم تأثير الظروف الحالية على مستقبلهم. يعكس هذا العمل الإنساني التزام الأطباء والمجتمع المحلي بتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وفي سياق هذا العمل، يُعتبر "الأمن الصحي" للأطفال ضرورة ملحة، كما هو الحال مع "الأمن الغذائي"، لضمان سلامتهم وصحتهم في مواجهة التحديات الراهنة.

ندعو المجتمع المحلي والمؤسسات الصحية إلى التعاون وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار هذه المبادرات الإنسانية.