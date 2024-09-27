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"المعركة لاتزال في بداياتها".. زهران: قد يكون هناك توغلا برياً!

27
SEPTEMBER
2024
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كشفت مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران في حديث إذاعي إنّه "حصل تواصل لاكثر من 10 مرات بين هوكشتاين والقطريين مع الرئيس بري وتم تقديم عدة صيغ."

وأضاف: "تم التوصل الى صيغة لوقف اطلاق النار في غزة ولبنان ولكن نعلم ان نتنياهو يناور "من جرب مجرب كان عقلو مخرب" اعتقد ان الاميركي يغطي الاسرائيلي في كل ما يفعل وفي التحليل قد يكون هناك توغلا برياً."

وقال إنّ "اهالي البقاع هم خزان المقاومة وجزء كبير منهم استشهدوا ونعم في جانب ايواء النازحين الخطة لم تنفذ."

وأكمل زهران: "اعتقد اننا سنرى اداء افضل في مسألة النازحين وهذه المسالة اكبر من المجتمع المحلي وتحتاج الى دعم دولي."

وكشف يقول: "هناك سقوف للحرب سقف اعلى اميركي وسقف ادنى متحرك غير ثابت عبر تحديد بيروت والضاحية والحرب بين سقفين."

وختم: "المعركة لاتزال في بداياتها ونتنياهو لن يوقف الحرب الآن، وإذا لم تؤلم إسرائيل لن نصل الى نتائج جدية."

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