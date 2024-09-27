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"نحن قلقون"... الأبيض: لبنان لا يريد الحرب!

27
SEPTEMBER
2024
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قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض: "أعتقد أننا في حرب شاملة، لا شك في ذلك، وأيًا كانت التسمية التي تطلقها على هذه الحرب، فإن المدنيين والأبرياء والنساء والأطفال يتعرضون للهجوم والاستهداف دون تمييز، كما يتم تفجير المباني السكنية ويتم استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف ومراكز الرعاية الصحية الأولية".

وأضاف في حديثٍ لـ"CNN"، "بالطبع، نحن قلقون على مجتمعنا. نحن قلقون، كما تعلمون، لا نريد أن نرى المذبحة التي حدثت في غزة، أعني، تحدث في لبنان، ولا نريد أن نراها في غزة أساسًا. ولهذا السبب أعتقد أنه من الضروري للمجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة ويمارس الضغط اللازم على إسرائيل لوقف هجماتها العشوائية على المدنيين".

وتابع، "الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع والسعودية وقطر والإمارات، والتي قبلها لبنان كانت لتكون نقطة بداية جيدة جدًا. ولكن لسوء الحظ، يبدو أن الجميع عازمون على إيجاد حل دبلوماسي لهذا الصراع باستثناء طرف واحد يريد الاستمرار في هجومه العشوائي على المدنيين".

وأشار الأبيض، الى أنّ "حزب الله صرح علنًا أنه مع وقف إطلاق النار في غزة. وأعتقد أنه لنقل إنه لو لم يكن حزب الله صادقًا في هذا - فلنزل عذره، فلنزل هذه الحجة ولنكتشف ما هو موقفه الحقيقي. لكنني أعتقد أن دعوة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار هي البداية الصحيحة".
وختم: "لبنان لا يريد الحرب. هذا ما قالته الحكومة اللبنانية. هذا ما قاله الشعب اللبناني. وأعتقد أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الصحيح للخروج من هذا الصراع".

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