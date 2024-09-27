وساطة الأميركيين والفرنسيين تدور في حلقة مفرغة؟

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أبدت مصادر ديبلوماسية تشاؤمها من نتائج المشاورات الجارية في نيويورك لوقف النار. وقالت لـ«الجمهورية»، إنّ «الأميركيين والفرنسيين اكتشفوا أنّ وساطتهم تدور في حلقة مفرغة، بسبب التباعد في المواقف. فنتنياهو يصرّ على المضي في عمليته العسكرية حتى إضعاف «حزب الله» وإبعاد «التهديد الذي يمثله في الشمال»، فيما «الحزب» لم يتراجع عن حرب المساندة، ولو تحت الضغط العسكري الإسرائيلي. ولفتت المصادر إلى حديث يدور في الأوساط الأممية عن جهود وساطة تبذلها أطراف عربية وإقليمية، تهدف إلى التركيز مجدداً على تسوية ولو مرحلية في غزة، لعلها تسهّل التسوية في لبنان أيضاً.