«البيجر» والبحث عن الرجل المفقود؟

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أصدرت السلطات النروجية امس مذكرة بحث دولية عن رجل نروجي مفقود ربما يكون على صلة بتسليم أجهزة الاتصالات المفخخة إلى «حزب الله» في لبنان.وأكدت دائرة التحقيقات النروجية الوطنية انها أصدرت مذكرة بحث دولية، من دون تحديد هوية الرجل. وقالت ماري إليز بونايس ميهرير من شرطة أوسلو: «تمّ فتح ملف بشأن شخص مفقود وأصدرنا مذكرة بحث دولية للعثور عليه. وقالت شرطة أوسلو الأسبوع الماضي إنّها بدأت «تحقيقات أولية في تقارير صحافية تتعلّق بشركة مسجّلة في بلغاريا من قبل نروجي استورد أجهزة بايجر ونظّم تسليمها إلى حزب الله.