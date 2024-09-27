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بوحبيب حذّر من الانفجار الكبير: الوضع ينذر بالأسوأ في الشرق الأوسط

27
SEPTEMBER
2024
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جدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب رفض لبنان للحرب، داعيا إلى "تطبيق المقترح الأميركي الأوروبي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".

وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نجدد رفضنا للحرب وندعو لتطبيق المقترح الأميركي الأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل فوري".

وأضاف: "نجدد التمسك بضرورة تطبيق القرار 1701 فهو ليس ضروريا لأمن لبنان فقط لكنه ضروري لأمن إسرائيل أيضا".

وتابع: "لن يكون هناك سلام في المنطقة دون تطبيق حل الدولتين. بدلا من عسكرة الصراع يجب التوصل إلى حل ديبلوماسي للأزمة".

واعتبر أن "الوضع في لبنان ينذر بالأسوأ في الشرق الأوسط. وحذر من الانفجار الكبير".

وأكد أن لبنان "يعيش أزمة تهدد وجوده ما نعيشه في لبنان هو نتيجة للاحتلال الذي يعتبر المتسبب في كل ما نعيشه. إسرائيل كانت تتهرب وتتجاهل ترسيم الحدود".

وطالب بو حبيب بـ "وقف إطلاق النار على الجبهات. الاحتلال الإسرائيلي يحرق الأراضي الزراعية بالفوسفور الأبيض لعدم التمكن من زراعتها لسنوات".

تابع: "عودة الإسرائيليين إلى مستوطناتهم لن تتحقق بالقتال بل بوقف النار. ألم تشبع إسرائيل من الحروب؟ ومتى ستعطي فرصة للسلام بدل لغة الحديد والنار. على إسرائيل وقف التصعيد لمنع الانفجار الكبير".

وأكد أن "مقتل أي مدني مأساة لا يمكن القبول بها ولا يمكن تبريرها".

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