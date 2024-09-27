الجمهورية: حزب الله يتصرف بحكمة ومسؤولية

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لفتت مصادر سياسية مواكِبة للتطورات لـ«الجمهورية» إلى «أنّ «حزب الله» لا يزال يتصرف بحكمة ومسؤولية على رغم من التصعيد الكبير في وتيرة العدوان الاسرائيلي، وفق ما يتبين من طبيعة ردوده المدروسة على الاحتلال، مع أنّه يستطيع أن يفعل ما يفوق ذلك بكثير كما يُستدلّ من صاروخ «قادر 1» الذي استهدف اخيراً ضواحي تل ابيب».

واشارت إلى «أنّ الحزب يواصل ادارة المعركة العسكرية بدقة وتأنٍ بلا انفعال ولا استعجال، لمحاولة تفادي الحرب الشاملة، انما من دون أن يتنازل عن ثوابته وفي طليعتها انّ جبهة الإسناد لن تتوقف، وانّ نازحي الشمال لن يعودوا الّا بعد إنتهاء العدوان على قطاع غزة».

وأكّدت المصادر أنّ ما لم يأخذه العدو الإسرائيلي بالقوة لن يحصل عليه بالسياسة، وتالياً فإنّ اي اتفاق على وقف موقت او دائم لإطلاق النار يجب أن يلحظ قاعدة عدم فصل المسار اللبناني عن قطاع غزة».