عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 أيلول 2024

الأخبار: الغرب منخرط في حرب «الاجتثاث»
الديار: اجماع في «اسرائيل» على سفك دماء اللبنانيين: لا وقف للعدوان
الغارات الوحشية تتوسّع... وصليات صواريخ المقاومة أكثر غزارة
واشنطن تمنح «اسرائيل» دعماً عسكرياً وتحذّر من حرب مُدمرة!
اللواء: سيناريو الخداع الإسرائيلي يمهِّد للغزو البرِّي
انهيار مفاوضات هدنة الـ «21 يوماً».. ومساعدات أميركية لدعم آلة الحرب العدوانية
البناء: المسار التفاوضي يتراجع لصالح طبول الحرب في الكيان سياسياً وعسكرياً وشعبياً / المقاومة تبدّد في الميدان أوهام المستوطنين وجيشهم وقادتهم وترسم سقوفهم بالنار / النصّ الفرنسيّ الأميركيّ: تهدئة منفردة لتفاوض متلازم للقرارين 1701 و 2735
النهار: إسقاط اقتراح وقف النار بفائض المجازر
الجمهورية: محاولات لوقف النار يعطّلها نتنياهو
جنبلاط لـ "الجمهورية": الأولوية للصمود
l'orient le jour: Berry à « L'OLJ » : L'initiative franco-américaine « pose les bases d'un accord sérieux »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: السعودية تعلن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»
الأنباء الكويتية: رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفي موافقته على المقترح الأميركي - الفرنسي.. وجيشه يستهدف «الضاحية» للمرة الرابعة
تعنت نتنياهو يهدد هدنة الـ «21 يوماً» وغالانت يأمر بمواصلة الهجمات على لبنان