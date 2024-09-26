هيئة قضاء النبطية في التيار أطلقت حملة تبرعات لمساندة أهلنا الذين تركوا بيوتهم

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أطلقت هيئة قضاء النبطية في التيار الوطني الحر بالتعاون مع شباب وصبايا التيار في القضاء حملة تبرعات من مواد غذائية ومواد تنظيف لمساندة أهلنا الذين تركوا بيوتهم.



ودعت الى تسليم التبرعات (السلع)

في المركزية - ميرنا الشالوحي لصالح هيئة قضاء النبطية

وايضا للتبرعات المادية داخل وخارج لبنان من خلال

* Wish money-03431727

* OMT- western union

للمزيد من المعلومات وللتنسيق :

عباس شرف الدين 03020733

ايلي خواجة 03431727

يرجى أخذ العلم انه سيتم توزيع المساعدات على المدارس التي استقبلت أهلنا في الجنوب وليس على البيوت المستأجرة.