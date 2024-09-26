هيئة قضاء زحلة في "التيار" تطلق حملة تبرعات لمساعدة النازحين في مراكز الإيواء في القضاء

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تطلق هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر حملة تبرعات بالمواد الغذائية ومنتجات النظافة لدعم الأسر في مراكز الإيواء في قضاء زحلة.

الى الرفاق في التيار الوطني الحر الأعزاء نطلق:

ما نحتاجه:

• مواد غذائية: معلبات، معكرونة، أرز، فاصوليا، حليب بودرة، إلخ.

• منتجات نظافة: صابون، معجون أسنان، شامبو، معقمات.

أين يمكن التبرع؟

يمكنكم تسليم التبرعات في مكتب هيئة القضاء في التيار الوطني الحر - زحلة.

- يستقبلكم المكتب يومياً من الساعة ٢ ظهراً لغاية ٨ مساءً.

متى؟

ستتم جمع التبرعات ابتداءً من الآن

كيف يمكنك المساعدة؟ انشر الرسالة، تبرع بالمواد، أو تطوع بوقتك لمساعدتنا في جمع وتنظيم التبرعات!

كل مساهمة، كبيرة أو صغيرة، ستحدث فرقًا كبيرًا. معًا في هذه الأوقات الصعبة.

للمزيد من المعلومات أو لتنسيق تبرعاتكم، تواصلوا على الأرقام التالية:

70143917

08812100

03028129

03773677