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بالصور - جمعية سطوح بيروت على الارض مع خلية أزمة ومتطوعين لمساعدة النازحين من مختلف المناطق اللبنانية

26
SEPTEMBER
2024
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جمعية سطوح بيروت مجددا على الارض مع خلية أزمة ومتطوعين من كل مناطق لبنان ومتبرعين لبوا النداء للمساعدة في تأمين حاجيات ومستلزمات ضرورية للنازحين من مختلف المناطق اللبنانية التي تتعرض لهجوم العدو الاسرائيلي الغاشم.

وفي غضون ثلاثة أيام استطاعت جمعية سطوح بيروت من تأمين أكثر من خمسمائة حصة غذائية وأدوات تنظيف وفرش  وتتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات وقامت رئيسة داليا داغر   وبعض أعضاء الجمعية  بمرافقة وزير الشؤون الاجتماعيةالدكتور هيكتور حجار وفريق الوزارة الى متوسطة سد البوشرية للصبيان والبنات ووزعت حصصا غذائية وتشاورت مع النازحين عن حاجيتهم وأتت هده الزيارة بعد توزيع مستلزمات في منطقة الرميلة وتوزيع مياه ومأكولات على المارة وكان لوزير الشؤون كلمة عبر فيها عن حاجة النازحين االكبرى لأدنى مستلزمات البقاء في مختلف مناطق لبنان وستكمل الجمعية نشاطها في مناطق أخرى وتدعو جميع الخيرين الى التبرع والمساعدة شاكرة كل من تبرع بما أمكن للاستمرار في الوقوف بجانب كل لبناني بحاجة لكل مقومات للصمود تستمر الجمعية في تلقي كافة أنواع التبرعات .لأي استفسار يمكنكم الاتصال على الرقم 03/148901 أو زيارة موقع الجمعية www.stouhbeirut.org أو زيارة مكاتبها.

 

 

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