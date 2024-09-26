غارات صباحا وليلا على قرى النبطية وبلداتها

A + A -

واصل العدو الاسرائيلي عدوانه الدموي ليلا وصباحا على منطقة النبطية مرتكبًا المجازر في حق السكان الأبرياء والأطفال والنساء. وتواصلت حركة النزوح من المدينة لليوم الرابع نحو الأماكن الأكثر أمنا في بيروت والجبل والشمال.

اما المناطق التي تعرضت للغارات فهي: محيط النبطية و النبطية الفوقا قرب مفرق اللافيتا وميفدون والنميرية عيتا الشعب وبنت جبيل ويحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت وزوطر الشرقية وعربصاليم وكفررمان قرب المدينة الصناعية والنبطية الفوقا وحي البيدر في بلدة حبوش ، بالاضافة الى وادي الكفور وكفرجوز وبلدات العديسة وكفركلا وحولا ومرتفعات إقليم التفاح وخربة سلم وتولين والمروانية وزفتا وكفرصير عربصاليم علما الشعب وبلدة زوطر الشرقية عين أبو سوار وحي هونين في دير الزهراني كفرحتى تول عبا والدوير الغندورية والقنطرة خربة سلم البيسارية وحومين الفوقا .

وكان الدفاع المدني أخلى مركزه في النبطية بعد تلقيه اتصالا مجهولا من شخص يدعي انه ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ويطلب من العناصر اخلاء المركز لان الاحتلال سيقصف محيطه بزنار من الغارات. وعملت العناصر على نقل سيارات الإطفاء والاسعاف الى سرايا النبطية كما أخلى اسعاف النبطية مركزه ووزع سيارات الإسعاف التابعة له على مقربة من مستشفيات المنطقة وفي ساحات النبطية تحسبا لاي طارئ.