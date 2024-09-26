4 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام!

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واصل مجلس الوزراء ترقيع الرواتب والأجور في القطاع العام، وأقرّ زيادة «غير مقبولة» تمنح الموظفين أربعة رواتب إضافية لموظفي الإدارة العامة والمؤسّسات والمصالح المستقلّة والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، وأفراد السلك التعليمي، علماً أن هذه الزيادة لا تدخل في صلب الراتب، وستطبق على ثلاث مراحل: أولها راتبان في تشرين الأول، ثم راتب في شهر تشرين الثاني وراتب في شهر كانون الأول. كما أقرّ المجلس منح العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية بقيمة 10 ملايين ليرة لمدة شهر واحد.عملياً، جرى تعديل المرسوم 11227 المتعلق بمنح رواتب إضافية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، لتصبح الحصيلة النهائية للرواتب الإضافية 11 راتباً لموظفي السلك التعليمي، و13 راتباً لسائر موظفي القطاع العام. وبسبب الإبقاء على مفاعيل المرسوم 13020، سيحرم أفراد السلك التعليمي من بدلات الإنتاجية التي حصل عليها الموظفون بموجب هذا المرسوم، علماً أن الأساتذة يحصلون من وزارة التربية على بدلات أخرى من خارج الراتب الرسمي. وتشمل البدلات التي يحصل عليها الموظفون باستثناء السلك التعليمي، بدل بنزين وهو ثمن عدد من صفائح البنزين شهرياً يُراوح بين 8 صفائح لموظف الفئة الخامسة و16 صفيحة لموظف الفئة الأولى. بالإضافة إلى بدل المثابرة الذي تبلغ قيمته 17 مليون ليرة شهرياً لموظفي الفئة الخامسة وتصل إلى 25 مليون ليرة لموظفي الفئة الأولى، وهو مشروط بحضور الموظف 21 يوماً شهرياً إلى مركز عمله.