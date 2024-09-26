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الأنباء الكويتية: تحدث مصدر لبناني رسمي كبير لـ «الأنباء» عن «أوراق قوة لبنانية في المواجهة المفتوحة، وسقوط منطق لطالما نادى به البعض وهو: قوة لبنان في ضعفه».

وتابع المصدر الرسمي: «تتفوق إسرائيل في سلاح الجو، لكنها عاجزة عن التعامل مع الترسانة الصاروخية لحزب الله، وعشرات آلاف المقاتلين المتحصنين في الأنفاق والوديان.

واعتبر المصدر ان الحزب رفع جهوزية مقاتليه الى الدرجة القصوى، وهو يستخدم تباعا اسلحته النوعية من صواريخ ذكية بعيدة المدى ومسيرات وغيرها».

وخلص المصدر الى القول: «لن يخسر لبنان الحرب، ولن تربح إسرائيل. اما النتيجة النهائية لجهة تأمين المخارج، فتحددها الوساطات الدولية، الا انها ستأخذ وقتا على حساب سقوط ضحايا أبرياء والمزيد من التدمير».