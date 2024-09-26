عناوين الصحف ليوم الخميس 26 أيلول 2024

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الأخبار: فيلم دبلوماسي فاشل: أميركا تغطي توسيع الحرب

الديار: مسعى اميركي ــ فرنسي لوقف النار خلال ساعات وإلا «التصعيد الكبير»

المقاومة تستهدف مركز الموساد في «تل ابيب» بصاروخ باليستي

العدوان «الإسرائيلي» مستمر على لبنان: ارتقاء 51 شهيداً



اللواء: أهداف متضاربة لمفاوضات بري- هوكشتاين.. وتطوُّر نوعي في استخدام الصواريخ

البنتاغون يتدخل لحماية إسرائيل.. وماكرون يوفد وزير خارجيته إلى لبنان



البناء: صاروخ قادر 1 إلى مقر الموساد في تل أبيب… ومليونا مستوطن إلى الملاجئ / نقاش داخل الكيان حول العملية البرية وقائد الشمال يخشى وكر الدبابير والأنفاق / هل نضج الأميركي و«الإسرائيلي» للتسليم بفشل الحزمة القاتلة وقبول وحدة الساحات؟ /



النهار: مبادرة أميركية تسابق التهويل بغزوٍ برّي



الجمهورية: إستنفار دولي مع الحل السياسي

نتنياهو لا يريد سوى الحرب

l'orient le jour: Hariri 1996-Mikati 2024 : une même mission dans des contextes incomparables

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نداء مشترك أميركي-أوروبي-عربي «لوقف مؤقت لإطلاق النار» في لبنان

الأنباء الكويتية: مصدر رسمي: لبنان لن يخسر وإسرائيل لن تربح .. وأهالي قرى حدودية لم يغادروا حفاظاً على الهوية والأرض

اتصالات ومساعٍ دولية لوقف القتال في لبنان و«عودة النازحين في البلدين»





الوطن السورية: الاحتلال وسع مروحة عدوانه واستهدف كسروان والشوف.. ولوح باجتياح محتمل … حزب اللـه يدخل صواريخ بالستية في معادلة الرد.. ويتصدى لطائرتين معاديتين