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عناوين الصحف ليوم الخميس 26 أيلول 2024

26
SEPTEMBER
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الأخبار: فيلم دبلوماسي فاشل: أميركا تغطي توسيع الحرب

 

 

 

 

الديار: مسعى اميركي ــ فرنسي لوقف النار خلال ساعات وإلا «التصعيد الكبير»
المقاومة تستهدف مركز الموساد في «تل ابيب» بصاروخ باليستي
العدوان «الإسرائيلي» مستمر على لبنان: ارتقاء 51 شهيداً

 

 

 


اللواء: أهداف متضاربة لمفاوضات بري- هوكشتاين.. وتطوُّر نوعي في استخدام الصواريخ
البنتاغون يتدخل لحماية إسرائيل.. وماكرون يوفد وزير خارجيته إلى لبنان

 

 

 


البناء: صاروخ قادر 1 إلى مقر الموساد في تل أبيب… ومليونا مستوطن إلى الملاجئ / نقاش داخل الكيان حول العملية البرية وقائد الشمال يخشى وكر الدبابير والأنفاق / هل نضج الأميركي و«الإسرائيلي» للتسليم بفشل الحزمة القاتلة وقبول وحدة الساحات؟ /

 

 

 


النهار: مبادرة أميركية تسابق التهويل بغزوٍ برّي

 

 

 


الجمهورية: إستنفار دولي مع الحل السياسي
نتنياهو لا يريد سوى الحرب

 

 

 

l'orient le jour: Hariri 1996-Mikati 2024 : une même mission dans des contextes incomparables

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نداء مشترك أميركي-أوروبي-عربي «لوقف مؤقت لإطلاق النار» في لبنان

 

 

 

الأنباء الكويتية: مصدر رسمي: لبنان لن يخسر وإسرائيل لن تربح .. وأهالي قرى حدودية لم يغادروا حفاظاً على الهوية والأرض
اتصالات ومساعٍ دولية لوقف القتال في لبنان و«عودة النازحين في البلدين»

 

 



الوطن السورية: الاحتلال وسع مروحة عدوانه واستهدف كسروان والشوف.. ولوح باجتياح محتمل … حزب اللـه يدخل صواريخ بالستية في معادلة الرد.. ويتصدى لطائرتين معاديتين

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