العدوان لن يستطيع إعادة المستوطنين الى مستوطنات الشمال

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لفتت مصادر مطلعة الى أن «إطلاق صاروخ قادر الباليستي الى تل أبيب رسالة لكيان العدو بأن المقاومة قادرة على الوصول الى ما بعد بعد حيفا والى كل كيان الاحتلال، وأنها مستعدّة للذهاب الى توسيع الحرب اذا وسع العدو حتى لو كانت حرباً مفتوحة».



كما اضافت المصادر أن أهداف العدوان لن تتحقق لا الآن ولا بحال وسع عدوانه أو دخل برياً، ولن يستطيع إعادة المستوطنين الى مستوطنات الشمال، بل وجد نفسه يتلقى موجات نزوح جديدة من مستوطنات ومدن عدة، لا سيما من حيفا، فيما من بقي يقبع في الملاجئ، مع شل الحياة الاقتصادية في نصف كيان الاحتلال على الأقل، فكيف اذا اندلعت الحرب الشاملة؟