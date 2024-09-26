مسعى اميركي ــ فرنسي لوقف النار خلال ساعات... نتنياهو: "إسرائيل" مستعدة لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

أعلن موقع «أكسيوس» الاربعاء ان أميركا تعدّ خطة لوقف نار موقّت بين إسرائيل وحزب الله، فيما افادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ وزراء حكومته بأنه طلب من وزير الشؤون الاستراتيجية ايصال رسالة لاميركا مفادها بأن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان.

وكشفت «رويترز « نقلًا عن مصادر ان «الاتفاق الذي تسعى إليه أميركا قد يشمل إطلاق سراح الرهائن من غزة»، في وقت نُقل عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قوله ان «التوصل إلى هدنة في غزة هو السبيل لخفض التوتر في بقية الجبهات».

كذلك كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه يقوم بـ «مساعٍ جدية» مع أطراف دولية، بينها الولايات المتحدة، للجم التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان، معتبراً أن الساعات الـ24 الساعة المقبلة ستكون «حاسمة» في نجاح هذه المساعي أو فشلها في التوصل إلى حلول سياسية للأزمة.

وقالت مصادر مطلعة على الحراك الحاصل ان «واشنطن تعمل على حل مؤقت لجبهتي غزة ولبنان لعلمها بأن حزب الله غير مستعد للبحث في أي تسوية تشمل لبنان حصرا»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان الولايات المتحدة تحاول الوصول الى وقف ولو لمدة محددة للنار يتم بعدها البحث في تفاصيل التسوية الكبرى».

وتضيف المصادر: «لكل اطراف الصراع اي حزب الله واسرائيل و»حماس» مصلحة اليوم بالتهدئة والتسوية ويفترض ان الكل بات جاهزا لتقديم التنازلات».

وشددت المصادر على انه «ورغم ذلك فان احتمالات وقف النار لا تزال ما دون ال40%» لافتة الى انه «اذا لم تنجح المساعي الحاصلة سنكون مقبلين على تصعيد كبير اشبه بالجحيم، بخاصة مع الاستعدادات المتواصلة لهكذا سيناريو، سواء من اسرائيل او حزب الله الذي استعد لكل الاحتمالات واستعاد المبادرة، وليس استهداف تل ابيب بصاروخ بالستي الا رسالة واضحة بأن الحزب مستعد لاخراج اكثر الصواريخ التي يمتلكها تطورا لاستهداف اي مدينة في اسرائيل دون تردد في حال واصل العدو امعانه بمجازره وهجومه الهمجي».