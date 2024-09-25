قرار للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية بشأن العودة إلى التعليم

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طلبت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان من مديري المدارس، مع الجسم الاداري والتروبي، البدء بالاعداد الاداري والتربوي، بدءا من يوم غد الخميس 26 أيلول، من أجل معاودة محتملة للدروس انطلاقا من يوم الاثنين 30 ايلول، بعد التشوار مع وزير التربية، إما حضوريا وإما بشكل مدمج وإما افتراضيا بشكل كامل، على ما يرتئي مدير المدرسة أو مديرتها، كل مدرسة بحسب ظروفها وبالتنسيق مع مدارس المنطقة الواحدة.



وأكدت الأمانة العامة أن فتح المدارس هو من علامات الصمود الوطني في وجه العدوان الغاشم الذي يعبّر عنه من خلال القيام بالواجب التربوي كما الطبيب في مشفاه والجندي في ساحة المعركة.



وأعربت عن تضامنها مع الأهالي النازحين وفق آليات تعمل على إعدادها بما فيها وضع ما يمكن من تجهيزات تربوية في خدمتهم.



وقالت "تبقي على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطوّرات كافة، ترفع الصلاة الى الله لكي يقصّر هذه الأيام العصيبة ويزيل عن وطننا وشعبه كلّ المآسي ليعود السلام والاطمئنان الى النفوس."