منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان... رقم كبير للشهداء!

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أعلنت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع أنّ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفع إلى 1247، إضافة إلى إصابة 5278 شخصاً.

وأشارت إلى أنّ لبنان شهد في اليومين الاخيرين حركة نزوح كبيرة من المناطق التي تتعرّض للقصف إلى مناطق مختلفة في جبل لبنان والبقاع والشمال وبيروت.

وتابعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع أنّ عدد النازحين الجدد وصل إلى 104130 منهم 43600 يقيمون في مراكز الايواء، بينما 60530 يقيمون في منازل.

وقالت إنّ الحكومة تُنسق مع منظمات الامم المتحدة من أجل تأمين الخدمات الانسانية لاغاثة المنكوبين والنازحين في مراكز الايواء.