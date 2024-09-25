صاروخ "قادر 1" الباليستي دخل المعركة اليوم... فما هي صفاته!؟

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الصاروخ "قادر 1" الذي أطلق من الأراضي اللبنانية نحو قلب إسرائيل وفق حزب الله استهدف مقر الموساد، الذي وُصف بأنه مسؤول عن تنفيذ عمليات اغتيال القادة وتفجير أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي. الصاروخ "قادر 1"، ذو مدى يبلغ 1950 كيلومتراً، يشكل جزءًا من الترسانة المتطورة التي تعتمد عليها إيران وحزب الله في مواجهة إسرائيل.

الصاروخ "قادر 1" هو صاروخ باليستي إيراني الصنع، لا يزال في مرحلة التطوير، إلا أن مدى قدراته يصل إلى ما يقرب من 2000 كيلومتر، ما يجعله قادرًا على ضرب أهداف في عمق إسرائيل، ويُعتقد أن هذا النوع من الصواريخ يعزز من قوة الردع الإيرانية، ويضيف مزيدًا من التعقيد على المشهد العسكري في الشرق الأوسط، خصوصا مع إمكانية تعديل الصاروخ ليصبح أكثر دقة وقدرة على حمل رؤوس حربية مختلفة، سواء تقليدية أو نووية