A + A -

Le bloc "Liban fort " a tenu sa réunion ordinaire sous la présidence du député Gebran Bassil et a examiné en détail les circonstances de l'agression israélienne contre le Liban et ses répercussions publiant la déclaration suivante :

1- Le bloc condamne la guerre ouverte menée par l'armée ennemie, alors que les objectifs de l'occupation se révèlent chaque jour, notamment la menace d'occuper une partie du territoire sud et le déplacement d'un grand nombre de sa population, de la banlieue Sud de Beyrouth et de la Bekaa pour imposer un nouveau fait accompli qui créerait des conflits parmi les Libanais.

Par conséquent, le bloc met en garde contre des planifications visant le Liban, son peuple et son territoire.

2- La guerre israélienne vise le Liban dans son ensemble non le Hezbollah uniquement, et le bloc appelle donc à prendre conscience de la situation en empêchant tout plan visant à isoler un parti libanais, quel que soit le niveau de désaccord avec lui en raison de ses choix politiques.

Le bloc note la gravité de cibler des civils à grande échelle devant un monde silencieux.

3- Tout en soulignant notre position de rejet de l'implication dans la guerre de Gaza qui ne fut guère avantageuse nous n’ignorons guère le fait qu'Israël n'a besoin d'aucune justification pour attaquer le Liban, puisqu'il a en premier lieu , des ambitions historiques au Liban.

Par conséquent, le bloc rejette catégoriquement la déclaration israélienne selon laquelle sa frontière nord atteint le fleuve du Litani et appelle les Nations Unies à dénoncer cette position.

4- Le Bloc considère que la protection du Liban ne peut être réalisée que par l'existence d'un Etat à part entière, c'est-à-dire d'une autorité dirigée par un président, et que l'agression israélienne doit donc être une incitation à accélérer l'élection d'un président et non un motif de retard, ce qui est une responsabilité partagée par tous les Libanais.

5- Le Bloc salue le décret d'amnistie générale décrété par le président Bachar el-Assad pour les crimes de désertion et les délits commis avant ce mois de septembre, et y voit une nouvelle opportunité d'activer le retour des Syriens déplacés dans leur pays, qui jouit aujourd'hui de la stabilité et de la sécurité.

Ce décret supprime l'un des principaux prétextes utilisés par la communauté internationale pour justifier ses plans visant à installer les réfugiés syriens et à les intégrer dans la société libanaise, et exige de toutes les autorités et instances concernées qu'elles y donnent suite pour activer le retour, tout en soulignant que la guerre agressive menée par Israël contre le Liban ne doit pas nous faire oublier, nous tous Libanais, de poursuivre cette question existentielle.