سعر ربطة الخبز بلغ 400 ألف ليرة!

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إثر نزوح أعداد كبيرة من سكان الجنوب نحو بيروت وضواحيها الشرقية، سجّل نشاط لافت على نقاط البيع ولا سيما في السوبر ماركت والأفران.



ولساعات انقطع الخبز العربي، بينما بدأ استغلال التجّار للوضع الناشئ وباعوا ربطة الخبز بـ 400 ألف ليرة، أي بزيادة ستة أضعاف ونصف ضعف عن سعرها الرسمي.

وهذا ما يحتّم على الدوائر الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار التشدّد والسيطرة على الوضع قبل أن يزداد سوءاً، إذ إن همّ التجّار محصور بتحقيق الأرباح والاستفادة من الأزمات.



في ساعات الثلاثاء – الأربعاء الماضي، انقطع الخبز العربي من الأفران، بينما توافرت منتجات الخبز الأخرى مثل الخبز الافرنجي والكرواسان والمناقيش.