غارات على قرى القطاعين الغربي والأوسط ليلا

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استمر تحليق الطيران المعادي الاستطلاعي والمسيّر طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور.

كما أطلق العدو القنابل المضيئة في سماء المنطقة، بالاضافة الى القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق.

وكانت الاعتداءات تواصلت ليلا، على قرى القطاعين الغربي والاوسط في جنوب الليطاني، حيث شنت الطائرات الحربية المعادية سلسلة غارات على بلدة العباسية ما ادى الى اضرار مادية جسيمة في الممتلكات والمزروعات.



واغار الطيران المعادي على بلدات: دير قانون النهر، الحلوسية، شحور، مجدل زون، طيرحرفا، القليلة، صريفا، دبعال وبافليه وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية.



من جهة اخرى، رفعت فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي الردم من الطرق، لتسهيل حركة المرور.

وشيّع أهالي بلدات: ديرقانون، راس العين وبرج رحال الشهداء الذين سقطوا خلال الايام الماضية.



كما استمرت حركة النزوح باتجاه بيروت والمناطق الآمنة، فيما رفعت مستشفيات منطقة صور جهوزيتها.

وناشد رؤساء بلديات في المنطقة، مؤسسة كهرباء لبنان، ضرورة اصلاح الأعطال نتيجة الاعتداءات وتزويد القرى بالتيار الكهربائي.