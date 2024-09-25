وسائل إعلام "إسرائيلية": إطلاق صاروخ أرض - أرض باليستي من لبنان باتجاه نتانيا وتل أبيب

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روسيا اليوم: أفادت مراسلتنا، اليوم الأربعاء، بأن صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.



وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ أرض - أرض باليستي متوسط المدى باتجاه نتانيا وتل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقتي دان وشارون في تل أبيب، إنه "تم اكتشاف إطلاق صاروخ أرض-أرض عبر من لبنان، وقد تم اعتراضه من قبل مقاتلات الدفاع الجوي.

وأعلن المتحدث أنه عقب إطلاق صاروخ من لبنان على وسط إسرائيل "لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية في الوسط في الوقت الحالي، وأن الدراسة ستتواصل كالمعتاد".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ باليستي من لبنان إلى تل أبيب، وقد تم تفعيل منظومة آرو (السهم) لاعتراضه.