living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 أيلول 2025

25
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لاحظ الخبراء العسكريون تبايناً لافتاً في خطاب المؤسسة العسكرية مع خطاب القيادة السياسية للكيان حيث عمم تقرير نقلته القنوات العبرية ونسبته لكبار الضباط في الجيش يقول إن الكلام المنسوب لمسؤولين كبار عن نجاح الجيش في تدمير نصف القوة الصاروخية لحزب الله غير صحيح وأن الصواريخ الاستراتيجية لم تمسّ بالضربات لأن حزب الله خزّنها في أماكن يصعب الوصول إليها. ثم تم تعميم تقرير ثان منسوب أيضاً لكبار ضباط الجيش يقول إن التوصل الى اتفاق في غزة يبدو ضرورياً لإنهاء الوضع القائم في الشمال. وهذا يعني أن قراءة كبار الضباط لما تورّطهم به القيادة السياسية في حرب الشمال هي الدافع لهذا التصويب العلنيّ.

كواليس

كشف مصدر دبلوماسي أن زيارات وفود استخبارية فرنسية وتركية وقطرية تحمل تفاصيل لترتيبات أمنية مقترحة في الجنوب بما فيها انسحابات من بعض النقاط اللبنانية المحتلة ترافق المساعي الدبلوماسية التي تجري مع لبنان وتتضمّن نقل رسائل من واشنطن وتل أبيب حول عروض التوصل الى وقف إطلاق النار. وقال المصدر إن الجواب اللبناني كان موحداً وواضحاً بأن وقف إطلاق النار يجب أن يبدأ من غزة وأن مناقشة أي أفكار لترتيبات في الجنوب تحت عنوان تطبيق القرار 1701 يمكن سماعها ومناقشتها بعد وقف الحرب على غزة.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
بدأ حليفان بحثاً جدياً في كيفية إحداث وضعية تسمح بوقف الارتباط مع غزة، وتجري اتصالات مع الجهات المؤثرة لهذا الغرض..


غمز
لم يحدث تبدُّل في مواقف الكتل، على الرغم من الوضع المستجد على الجبهة الحدودية..


همس
تحدثت معلومات عن أن الوسيط الأميركي مكث أكثر من يومين في باريس بعد مغادرة تل أبيب..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   