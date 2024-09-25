أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 أيلول 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لاحظ الخبراء العسكريون تبايناً لافتاً في خطاب المؤسسة العسكرية مع خطاب القيادة السياسية للكيان حيث عمم تقرير نقلته القنوات العبرية ونسبته لكبار الضباط في الجيش يقول إن الكلام المنسوب لمسؤولين كبار عن نجاح الجيش في تدمير نصف القوة الصاروخية لحزب الله غير صحيح وأن الصواريخ الاستراتيجية لم تمسّ بالضربات لأن حزب الله خزّنها في أماكن يصعب الوصول إليها. ثم تم تعميم تقرير ثان منسوب أيضاً لكبار ضباط الجيش يقول إن التوصل الى اتفاق في غزة يبدو ضرورياً لإنهاء الوضع القائم في الشمال. وهذا يعني أن قراءة كبار الضباط لما تورّطهم به القيادة السياسية في حرب الشمال هي الدافع لهذا التصويب العلنيّ.

كواليس

كشف مصدر دبلوماسي أن زيارات وفود استخبارية فرنسية وتركية وقطرية تحمل تفاصيل لترتيبات أمنية مقترحة في الجنوب بما فيها انسحابات من بعض النقاط اللبنانية المحتلة ترافق المساعي الدبلوماسية التي تجري مع لبنان وتتضمّن نقل رسائل من واشنطن وتل أبيب حول عروض التوصل الى وقف إطلاق النار. وقال المصدر إن الجواب اللبناني كان موحداً وواضحاً بأن وقف إطلاق النار يجب أن يبدأ من غزة وأن مناقشة أي أفكار لترتيبات في الجنوب تحت عنوان تطبيق القرار 1701 يمكن سماعها ومناقشتها بعد وقف الحرب على غزة.

اللواء: أسرار

لغز

بدأ حليفان بحثاً جدياً في كيفية إحداث وضعية تسمح بوقف الارتباط مع غزة، وتجري اتصالات مع الجهات المؤثرة لهذا الغرض..



غمز

لم يحدث تبدُّل في مواقف الكتل، على الرغم من الوضع المستجد على الجبهة الحدودية..



همس

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