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جولة لودريان وتحريك الملف الرئاسي

25
SEPTEMBER
2024
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الأنباء الكويتية: بعيدا من الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان، بدا ان زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان قد أخفقت في بلوغ أهدافها لجهة تحريك الملف الرئاسي المتعثر إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022. واستهل لودريان لقاءاته مع قائد الجيش العماد جوزف عون باليرزة.

 

كما التقى أمس في السرايا الحكومية ببيروت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وجال على غالبية القيادات ورؤساء الكتل النيابية.

 

وجدد لودريان من السرايا التأكيد «على دعم فرنسا للبنان، والوقوف إلى جانبه في كل الظروف».

 

وتناول الملف الرئاسي بالقول انه سيقوم بجهود «لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين للوصول إلى تفاهم يفضي إلى انتخاب رئيس جديد».

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