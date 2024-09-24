وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: أميركا هي مفتاح خلاصنا

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اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنّ "خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول لبنان كان مخيّبًا للآمال".





وقال: "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تحدث فرقًا في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أنّ "أميركا هي مفتاح خلاصنا".

كما أضاف: "ليس من حلول دولية لوقف الهجمات الإسرائيلية"، وتابع: "نواجه خيبة أمل من العالم".

وأشار بوحبيب إلى أن "عدد النازحين جراء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب يقترب من نصف مليون، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي".