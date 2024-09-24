كم بلغ عدد الشهداء والجرحى في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة؟

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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، عن "سقوط 569 شهيدًا منهم 50 طفلًا و94 امرأة، جرّاء الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ صباح أمس"، مشيرًا إلى "إصابة نحو 5 آلاف لبناني جراء الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة".



وقال الأبيض في حديث لـ"الجزيرة مباشر": "وصلتنا مساعدات طبية عاجلة من دول عدة، لدعم القطاع الصحي في مواجهة العدوان الإسرائيلي".



وأضاف، "نعتقد أن هدف الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان، تهجير أهلنا في الجنوب والبقاع، ونحن نعمل على زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان".

وشدد وزير الصحة، على أن "الشعب اللبناني لا يريد الحرب وهناك تعاطف إقليمي ودولي معنا، لكن العالم غير مستعد لوقف الصراع والدول الفاعلة تكيل بمكيالين وتساعد إسرائيل في عدوانها"، مضيفاً، "يحزننا ارتكاب جرائم حرب ضد شعبنا دون تحرك المجتمع الدولي".



وأكّد الأبيض، أن "وقف إطلاق النار الفوري في غزة، يفتح الباب للحلول السلمية ولكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي يصعد الأمور في المنطقة، وهذا ويمهد الأرض لحرب إقليمية".